رئيس المصرية للاتصالات يعلن موعد إطلاق خدمة الجيل الخامس 5G

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد نصر الرئيس التنفيذي المصرية للاتصالات، أن الشركة أجرت 5 تجارب اليوم على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G منهم القرية الذكية وحققت نجاحا، متوقعا إطلاق الخدمة تجاريا فى غضون عدة شهور.

وأوضح نصر الدين في مؤتمر صحفى بمناسبة حصول الشركة على أول رخصة للجيل الخامس فى مصر، أن مستخدمي المحمول في مصر لن يضطروا لتغيير شريحة السيم كارد لاستقبال خدمات الجيل الخامس.

وأوضح نصر الدين أن عدد الهواتف التي تعمل بتقنية الجيل الخامس في السوق لا تتعدي 8% من إجمالي مستخدمي المحمول، ولكن هذا الأمر لا يقلق الشركة لاسيما وأن شراء الهواتف المزودة بتقنية الحيل الخامس تحتاج لتوافر الخدمة والشبكة أولا.