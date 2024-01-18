تكنولوجيا: شاشة الألعاب MSI MPG 272QPX تنطلق بمعدل تحديث 500 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة الألعاب MSI MPG 272QPX بإضاءة Mini LED خلفية تصل إلى 1152، ودعم معدل تحديث 500 Hz.

قدمت MSI في قعاليات CES 2024 عدد من الشاشات الجديدة بتقنية QD-OLED، كما إستعرضت الشركة خلال الحدث شاشة MSI MPG 272QPX التي تتميز بتقنية Mini LED، وتضم 1152 مصباح LED.

كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية GtG، أيضاً تدعم الشاشة دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل أو جودة عرض WQHD ومعدل تحديث 500 Hz.

أيضاً تتميز الشاشة بتعتيم مركزي (FALD) مع عدد جزء 1152 من إضاءة Mini LED، وسطوع يصل إلى 1000 nits مع وضع HDR.

كما تضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4a، ووحدة USB hub تتضمن اثنان من منافذ USB 3.0 Type-A، ومنفذ USB C الذي يدعم DisplayPort Alt ونقل الطاقة بقدرة 90 W، ومن المتوقع أن تكشف MSI لاحقاً عن سعر MSI MPG 272QPX وموعد توفرها في الأسواق.

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