تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Ultra يجلب ترقية كبيرة في تسجيل الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Galaxy S24 Ultra بعدد من التحسينات مع ترقية كبيرة في الكاميرات تشمل دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، وأيضاً التكبير عند تسجيل محتوى الفيديو بدقة 8K.

تدعم سامسونج إصدار Galaxy S24 Ultra هذا العام بعدد من المميزات الحصرية، ولقد حصلت الكاميرة في هذا الإصدار على ترقية ملحوظة بإمكانيات جديدة في تسجيل الفيديو.

ويأتي إصدار Ultra بترقية خاصة في تسجيل الفيديو، حيث يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، وأيضاً التكبير حتى 5 مرات عند تسجيل فيديو بدقة 8K.

ومن المقرر أن تدعم ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطار لكل ثانية عند تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بشكل خاص، لذا يرتقي هاتف S24 Ultra ليكون أحد أفضل الهواتف في إمكانيات تسجيل الفيديو.

كما تعد ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات عند تسجيل الفيديو بدقة 8K من المميزات التي تدعم هاتف Ultra بإمكانيات جديدة في تسجيل الفيديو، حيث تدعم المستخدم بميزة تسجيل الفيديو بتفاصيل أكثر دقة، ونطاق ديناميكي أعلى.

ولقد قدمت هذه المميزات في عدد محدود من الهواتف المنافسة في الأسواق مثل هاتف سوني Xperia 5 V، وXperia 1 V حيث تدعم هذه الإصدارات تسجيل الفيديو بجودة 4K بأبعاد 21:9 أو بدقة 3840 في 1644 بيكسل عند معدل 24 و25 و30 و60 وأيضاً 120 إطار لكل ثانية وذلك عبر تطبيق سوني Cinema Pro.

كما جاء هاتف Xiaomi 13 Ultra الذي يضم كاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K إلا أن هذا الإصدار يقتصر على دعم معدل 24 إطار لكل ثانية، بينما يدعم Galaxy S24 Ultra حتى 30 إطار لكل ثانية.

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