تكنولوجيا: ساعة OnePlus Watch 2 تنطلق بنظام Wear OS في فعاليات MWC القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية OnePlus Watch 2 في فعاليات MWC للعام 2024 التي تنطلق رسمياً الشهر المقبل.

أكدت التسريبات السابقة على خطط شركة وان بلس لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية خلال هذا العام، واليوم تكشف التسريبات عن موعد محدد للإعلان الرسمي عن ساعة OnePlus Watch 2.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن تنطلق ساعة OnePlus Watch 2 في فعاليات معرض برشلونة الذي ينطلق في شهر فبراير المقبل.

كما أكد مصدر التسريبات على أن ساعة OnePlus Watch 2 الذكية تأتي بنظام تشغيل Wear OS، لذا من المتوقع أن تنطق الساعة بإصدار Wear OS 4 من نظام التشغيل.

وتأتي وان بلس بعد شاومي التي انضمت في سبتمبر الماضي إلى الشركات المصنعة للساعات الذكية بنظام Wear OS بإصدارها Xiaomi Watch 2 Pro.

من جانب أخر أوضحت تسريبات سابقة أن الجيل الثاني من ساعة OnePlus Watch يختلف في التصميم بشكل كبير عن الجيل الأول الذي انطلق للأسواق في 2021.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن OnePlus Watch 2 تأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، كما تضم الساعة الذكية رقاقة Snapdragon W5 Gen 1 من كوالكوم.

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