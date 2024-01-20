شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتعليم طفلك مهارات التواصل مع خدمات الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

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في المقابل تسلط هذه الواقعة الضو على أهمية تعريف أبنائك الصغار بأهمية خدمات الطوارئ، إذ أبدت الطفلة تعاونًا كبير ساهم بشكل رئيس في إنقاذ والدتها . الدمام - شريف احمد - واقعة بطولية لمسعف سعودي أثارت حديث بالفخر عن الكوادر السعودية ، إذ تلقى المسعف عبدالله المطيري محادثة من طفلة تقول له إن والدتها لا تتحرك ولا تتكلم، فأدى دوره بشغف وهمة وأنقذ الأمفي المقابل تسلط هذه الواقعة الضو على أهمية تعريف أبنائك الصغار بأهمية خدمات الطوارئ، إذ أبدت الطفلة تعاونًا كبير ساهم بشكل رئيس في إنقاذ والدتها

استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها ..

المسعف #عبدالله_المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف ..

نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير. pic.twitter.com/mliGe1j8qp

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها ..



المسعف #عبدالله_المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف ..

نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير. pic.twitter.com/mliGe1j8qp — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 19, 2024



وفي السطور التالية استعنا بتعليمات مركز HSI المتخصص في خدمات الطوارئ لمعرفة كيفية تدريب طفلك على الاتصال بخدمات الطوارئ ..



اشرح بوضوح ما هي حالة الطوارئ وما هي ليست كذلك



أخبر طفلك أن 911 هو رقم هاتف خاص للاتصال به عندما يحتاج إلى المساعد، واعط أمثلة حقيقية لحالة طوارئ فعلية، مثل حدوث حريق، أو بعد حادث سيارة، أو إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من حالة طبية طارئة، أو إذا شعر بعدم الأمان في مكان وجوده .

واعط أيضًا أمثلة على الحالات التي لا يجب فيها الاتصال بالرقم 911، مثل عندما لا يتمكنون من العثور على لعبة أو عندما يحتاجون إلى مساعدة في واجباتهم المدرسية .

وتأكد على أنه يجب عدم استخدام رقم 911 مطلقًا لإجراء مكالمة مزحة لأن ذلك قد يؤخر مرسلي الطوارئ والمستجيبين الأوائل من مساعدة الأشخاص في حالات الطوارئ الحقيقية .



تعرف على كيفية استخدام أي هواتف متاحة لطفلك



إنها فكرة جيدة أن تجعل طفلك يتدرب على استخدام الهاتف الجوال بدلاً من الخط الأرضي، وإذا كان هاتفك يحتوي على قفل أمان، فاستخدم رمزًا بسيطًا يسهل على طفلك تذكره.

ومع ذلك، تحتوي العديد من الهواتف على زر طوارئ يمكنه تجاوز الشاشة المقفلة، فكر في الاحتفاظ بدليل مرئي خطوة بخطوة بجوار هاتفك أو في منطقة معينة إذا لم يكن لديك خط أرضي.

راجع المعلومات المهمة



قم بتعليم طفلك ما هي المعلومات الشخصية التي سيحتاج إلى تقديمها لمتلقي المكالمة، يتضمن ذلك عنوان منزلك والاسم الأول والأخير لكل فرد من أفراد العائلة وموقع حالة الطوارئ.



اجعل طفلك يمارس



أفضل طريقة للتمرين هي لعب الأدوار مع طفلك لإعداده لحالات الطوارئ المختلفة، فكر في استخدام تطبيق لمحاكاة الاتصال برقم 911، حتى يتمكن الأطفال من التدرب بأمان على الاتصال للحصول على المساعدة ونقل التفاصيل المهمة.

على سبيل المثال، يتوفر تطبيق Kid's Practice 911 Dialer من خلال مركز سلامة الطفولة

