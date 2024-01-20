السعودية ومصر بمراكز متقدمة.. أكثر الشعوب تصفحًا لمنصات التواصل الاجتماعي

تحتل الفلبين المركز الأول في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 4 ساعات و6 دقائق للمواطن الفلبيني كل يوم.فيما تأتي كولومبيا في المرتبة الثانية بواقع 3 ساعات و46 دقيقة، ثم جنوب إفريقيا بـ 3 ساعات و43 دقيقة.وفي المرتبة الرابعة تأتي البرازيل بـ 3 ساعات و41 دقيقة ، تليها الأرجنتين بـ 3 ساعات و26 دقيقة.وتأتي السعودية في المرتبة السادسة بواقع 3 ساعات و24 دقيقة، تليها المكسيك وإندونيسيا.وتحتل مصر المرتبة التاسعة بواقع 3 ساعات و13 دقيقة يقضيها المواطن المصري كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي فيما تأتي الإمارات في المرتبة العاشرة بواقعساعات و4 دقائق.