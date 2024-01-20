علوم وتكنولوجيا

السعودية ومصر بمراكز متقدمة.. أكثر الشعوب تصفحًا لمنصات التواصل الاجتماعي

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ومصر بمراكز متقدمة.. أكثر الشعوب تصفحًا لمنصات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - Daily time spent on social media:
Philippines: 4 hours 6 minutes
Colombia: 3 hours 46 minutes
South Africa: 3 hours 43 minutes
Brazil: 3 hours 41 minutes
Argentina: 3 hours 26 minutes
Saudi Arabia: 3 hours 24 minutes
Mexico: 3 hours 20 minutes
...

— World of Statistics (@stats_feed)


الأكثر استخدامًا لـ "السوشيال ميديا"

تحتل الفلبين المركز الأول في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 4 ساعات و6 دقائق للمواطن الفلبيني كل يوم.
فيما تأتي كولومبيا في المرتبة الثانية بواقع 3 ساعات و46 دقيقة، ثم جنوب إفريقيا بـ 3 ساعات و43 دقيقة.
وفي المرتبة الرابعة تأتي البرازيل بـ 3 ساعات و41 دقيقة ، تليها الأرجنتين بـ 3 ساعات و26 دقيقة.
وتأتي السعودية في المرتبة السادسة بواقع 3 ساعات و24 دقيقة، تليها المكسيك وإندونيسيا.
وتحتل مصر المرتبة التاسعة بواقع 3 ساعات و13 دقيقة يقضيها المواطن المصري كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي فيما تأتي الإمارات في المرتبة العاشرة بواقع
ساعات و4 دقائق.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا