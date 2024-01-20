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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ومصر بمراكز متقدمة.. أكثر الشعوب تصفحًا لمنصات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - Daily time spent on social media:
Philippines: 4 hours 6 minutes
Colombia: 3 hours 46 minutes
South Africa: 3 hours 43 minutes
Brazil: 3 hours 41 minutes
Argentina: 3 hours 26 minutes
Saudi Arabia: 3 hours 24 minutes
Mexico: 3 hours 20 minutes
...
— World of Statistics (@stats_feed)
Daily time spent on social media:— World of Statistics (@stats_feed) January 18, 2024
🇵🇭 Philippines: 4 hours 6 minutes
🇨🇴 Colombia: 3 hours 46 minutes
🇿🇦 South Africa: 3 hours 43 minutes
🇧🇷 Brazil: 3 hours 41 minutes
🇦🇷 Argentina: 3 hours 26 minutes
🇸🇦 Saudi Arabia: 3 hours 24 minutes
🇲🇽 Mexico: 3 hours 20 minutes
🇮🇩…
الأكثر استخدامًا لـ "السوشيال ميديا"
تحتل الفلبين المركز الأول في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 4 ساعات و6 دقائق للمواطن الفلبيني كل يوم.
فيما تأتي كولومبيا في المرتبة الثانية بواقع 3 ساعات و46 دقيقة، ثم جنوب إفريقيا بـ 3 ساعات و43 دقيقة.
وفي المرتبة الرابعة تأتي البرازيل بـ 3 ساعات و41 دقيقة ، تليها الأرجنتين بـ 3 ساعات و26 دقيقة.
وتأتي السعودية في المرتبة السادسة بواقع 3 ساعات و24 دقيقة، تليها المكسيك وإندونيسيا.
وتحتل مصر المرتبة التاسعة بواقع 3 ساعات و13 دقيقة يقضيها المواطن المصري كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي فيما تأتي الإمارات في المرتبة العاشرة بواقع
ساعات و4 دقائق.
فيما تأتي كولومبيا في المرتبة الثانية بواقع 3 ساعات و46 دقيقة، ثم جنوب إفريقيا بـ 3 ساعات و43 دقيقة.
وفي المرتبة الرابعة تأتي البرازيل بـ 3 ساعات و41 دقيقة ، تليها الأرجنتين بـ 3 ساعات و26 دقيقة.
وتأتي السعودية في المرتبة السادسة بواقع 3 ساعات و24 دقيقة، تليها المكسيك وإندونيسيا.
وتحتل مصر المرتبة التاسعة بواقع 3 ساعات و13 دقيقة يقضيها المواطن المصري كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي فيما تأتي الإمارات في المرتبة العاشرة بواقع
ساعات و4 دقائق.