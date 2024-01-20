تكنولوجيا: شركة TSMC ستعمل على إنتاج معالج جوجل Tensor G5 بدقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في إتخاذ خطوات جادة للعمل على تطوير رقاقات Tensor بشكل مستقل، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن رقاقة Tensor G5 القادمة من جوجل سيتم إنتاجها عبر شركة TSMC.

تشير أحدث التقارير إلى أن جوجل تعمل على تطوير رقاقة جديدة بالتعاون مع شركة KYEC التايوانية، كما أشارت التسريبات إلى أن جوجل ستعمل على إختبار الرقاقة الجديدة عبر خدمات KYEC لإختبار الرقاقات قبل بدء التصنيع في تايوان.

كما أكد التقرير على أن جوجل بدأت في إمداد شركة KYEC بالمعدات اللازمة لإجراء الإختبارات للشريحة، ومن المتوقع أن تبدأ الإختبارات في منتصف هذا العام.

ويوضح التقرير أن جوجل تتجه للعمل بشكل مستقل على تطوير رقاقة Tensor خاصة بالشركة، بعيداً عن معالجات سامسونج التي استخدمت في إصدارات Pixel.

كما أشار التقرير إلى أن الرقاقة المقرر إختبارها هي رقاقة “Tensor G5” التي تعرف برمز “Laguna” الآن، على أن يتم الكشف الرسمي عن الرقاقة في 2025، مع توقعات أن ترتكز الرقاقة على عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر.

ومن المتوقع أيضاً أن تأتي رقاقة Tensor G5 بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي، لتعزيز أهداف الشركة في تطوير مهام ومميزات الذكاء الإصطناعي في هواتف Pixel المستقبلية.

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