تكنولوجيا: هاتف vivo G2 ينطلق رسمياً برقاقة Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo مؤخراً عن هاتف vivo G2 الذي ينطلق برقاقة Dimensity 6020، وبطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر يبدأ من 168 دولار.

يتميز هاتف vivo G2 بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما تدعم vivo هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويضم vivo G2 كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وشحن بقدرة 15W.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OriginOS 3، ويتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 168 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر267 دولار.

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