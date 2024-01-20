تكنولوجيا: منصة X تجلب مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم منصة X (تويتر سابقًا) الآن مكالمات الصوت والفيديو على نظام أندرويد. وكانت الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي iOS منذ شهر أكتوبر، وهي الآن متاحة أيضًا لمستخدمي أندرويد.

تمامًا كما هو الحال في نظام iOS، ستحتاج إلى اشتراك X Premium لإجراء مكالمات صادرة، بينما يمكن للمستخدمين في المستوى المجاني تلقي المكالمات الواردة فقط.

توجد مكالمات الصوت والفيديو داخل علامة التبويب إعدادات DM. ويمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في من يمكنه الاتصال بهم عبر صفحة الإعدادات من خلال خيارات من الأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بهم، والمستخدمين الذين تم التحقق منهم والحسابات التي يتابعونها.

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