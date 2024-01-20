تكنولوجيا: شركة هواوي تلعن عن وصول 5000 تطبيق HarmonyOS أصلي هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال حدث تطوير النظام البيئي HarmonyOS، أعلن رئيس قسم الأجهزة السحابية في هواوي أن نظام البرامج HarmonyOS NEXT يمثل المرحلة الثانية من التطوير.

وبحلول نهاية عام 2024، تتوقع الشركة وصول 5000 تطبيق أصلي إضافي إلى متجر تطبيقات HarmonyOS.



وتخطط هواوي للدخول في شراكة مع مؤسسات أخرى بالإضافة إلى المعاهد التعليمية وتدريب أكثر من 100000 مطور كل شهر لتحفيز النظام البيئي لتطبيق HarmonyOS.

وبالنظر إلى المستقبل، تأمل شركة هواوي في تجاوز 500000 تطبيق أصلي لنظام HarmonyOS في المستقبل القريب.

للإشارة، وصل متجر تطبيقات أبل إلى 1.78 مليون تطبيق في عام 2022، لذلك لا يزال أمام متجر تطبيقات هواوي طريق طويل ليقطعه.

يأتي HarmonyOS NEXT مزود بواجهة مستخدم جديدة ومجموعة أدوات واجهة المستخدم الخاصة به وSDK والمترجم.

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