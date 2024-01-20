تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X7 Ultra قد يكون الإصدار الوحيد باثنان من كاميرات periscope في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Oppo هاتفها القادم Find X7 Ultra باثنان من كاميرات periscope، وتؤكد أحدث التقارير على أن هذه الميزة ستكون حصرية على هذا الإصدار في 2024.

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل هاتف Oppo القادم Find X7 Ultra الذي ينضم لسلسلة Find X7 قريباً.

ولقد أوضحت التفاصيل السابقة أن كاميرة periscope الأولى في الهاتف تتميز ببعد بؤري 65مم وتدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، على أن تتميز الكاميرة بمستشعر Sony IMX890 وفتحة عدسات f/2.6 بميزة التثبيت البصري، وميزة التركيز من مسافة قريبة تصل إلى 25سم.

كما يضم X7 Ultra كاميرة telephoto ببعد بؤري 135مم، ومستشعر Sony IMX858 بميزة التكبير البصري حتى 6 مرات، ودعم التثبيت البصري، وأيضاً التركيز على الأشياء من مسافة 35سم.

وتؤكد Oppo على أن إعدادات الكاميرات الأربعة ستدعم التكبير بسلاسة من 14مم إلى 270مم دون أن تنخفض جودة العرض في الصورة.

أيضاً على عكس التفاصيل السابقة التي أشير فيها إلى أن إصدارات شاومي وVivo هذا العام ستتضمن إصدارات بميزة اثنان من كاميرات periscope، إلا أن تقرير “Digital Chat Station” الأخير أكد على أن هاتف Oppo Find X7 Ultra ينفرد هذا العام بهذه الميزة.

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