تكنولوجيا: سامسونج تخطط للتوسع بميزة Galaxy AI في عدد من أجهزة الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج مؤخراً سلسلة هواتف Galaxy S24 بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي “Galaxy AI”ولقد أكدت التقارير على خطط سامسونج لجلب مميزات الذكاء الإصطناعي في مزيد من إصدارات الشركة.

انطلقت سلسلة Galaxy S24 بواجهة One UI 6.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14 على عكس الإصدارات الحالية من هواتف سامسونج التي تأتي بواجهة One UI 6.

ويترقب عدد من مستخدمي أجهزة سامسونج دفع مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة في الأجهزة، ولقد أكدت سامسونج بالفعل على خططها لدفع “Galaxy AI” في عدد من إصدارات الشركة.

ومن المتوقع أن تكون البداية في إصدارات سامسونج الحالية من هواتف Galaxy S23، وGalaxy S23 Plus، وأيضاً Galaxy S23 Ultra إلى جانب هواتف Galaxy S23 FE، وGalaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5 وسلسلة أجهزة Galaxy Tab S9.

ومن المقرر أن تقدم مميزات الذكاء الإصطناعي في هذه الأجهزة خلال النصف الأول من هذا العام، أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج هذه المميزات من خلال دفع تحديث One UI 6.1 لهذه الإصدارات.

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