تكنولوجيا: معالج Exynos 2400 ينجح في منافسة رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في تشغيل الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت الإختبارات على تفوق رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 على معالج سامسونج Exynos 2400، إلا أن أحدث التقارير كشفت عن آداء رقاقة سامسونج الذي يأتي بنفس مستوى إصدار كوالكوم في تشغيل الألعاب.

ولقد أوضحت الإختبارات التي أجريت عبر “NL Tech” لهاتف Galaxy S24 Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 مقابل هاتف Galaxy S24 Plus برقاقة Exynos 2400 أن آداء كلا الهاتفين بنفس المستوى في تشغيل ألعاب الأندوريد.

أيضاً تم إختبار الهاتفين في تشغيل ألعاب Genshin Impact، وPUBG Mobile، وأيضاً Mobile Legends وFortnite.

ولقد إستطاع كلا المعالجين تشغيل لعبة Gehnshin عند معدل 60 إطار لكل ثانية بآداء ثابت، كما قدم المعالجين آداء سلس للإطارات في لعبة PUB Mobile عند معدل 90 إطار لكل ثانية، أيضاً لا يختلف الحال في لعبة Fortnite التي قدمت آداء مستقر للإطارات مع معدل تحديث 90 إطار لكل ثانية إلا أن المعدل إنخفض إلى 70 إطار لكل ثانية أثناء القتال في بعض الأحيان.

من جانب أخر تفوق معالج Exynos 2400 على إصدار كوالكوم في لعبة War Thunder، حيث نجح في الحفاظ على آداء ثابت عند معدل 100 إطار لكل ثانية، بينما إنخفض Snapdragon إلى معدل 40 إطار لكل ثانية، وتعد اللعبة من الإصدارات التي تدعم تقنية تتبع الأشعة، مما يؤكد أن آداء كرت الشاشة Xclipse 940 في Exynos 2400 أفضل في دعم تقنية تتبع الأشعة.

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