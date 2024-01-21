تكنولوجيا: الكشف عن صور ومواصفات أسعار هاتف Moto G24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم نسمع أي شيء بخصوص هاتف Moto G24 القادم منذ فترة، ولكن كشف المصدر Appuals عن تقريبًا كل ما يمكن معرفته عن الهاتف الذكي متوسط التكلفة.

فبالإضافة إلى بعض الصور التي تبدو رسمية، فقد ظهرت ايضًا معظم المواصفات وكذلك الأسعار للسوق الأوروبية.

بدءًا من الشاشة، من المتوقع أن يصل Moto G24 مزودًا بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة تعمل بتردد 90 هرتز مع دقة تبلغ 720 بكسل.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ومن الخلف، يحتوي هاتف G24 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.8 وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابكسل بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل f/2.0 لالتقاط صور سيلفي.

يعمل الهاتف مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 20 واط. ومن ناحية البرنامج، من المحتمل أن يقوم G24 بتشغيل نظام Android 14.

ووفقًا لمصدر Appuals، سيتم بيع الهاتف مقابل 169 يورو في أوروبا، وذلك لإصدار 4 جيجابايت/128 جيجابايت.

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