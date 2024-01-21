تكنولوجيا: إطلاق هاتف OnePlus Ace 3 Genshin Impact Custom Edition في 28 فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق OnePlus نسخة فريدة من هاتفها الذكي، OnePlus Ace 3 Genshin Impact Custom Edition، في 28 فبراير حيث قد تم الإعلان عنه رسميًا على موقع Weibo.

سيدمج هذا الإصدار المخصص عناصر من اللعبة الشهيرة Genshin Impact، والتي تتميز على وجه التحديد بشخصية Keqing.

يتجاوز هذا التعاون التغييرات الجمالية، حيث تعد OnePlus بتقديم تحديث كبير وميزات تقنية محسنة خصيصًا للعب Genshin Impact.

كانت الشركة قد تعاونت مع Genshin Impact لإصدار علب هدايا محدودة الإصدار، لكن هذا الإصدار المخصص الجديد يقترح إعادة تصميم أكثر تعمقًا للهاتف نفسه.

يتميز OnePlus Ace 3، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، بشاشة BOE X1 LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة عالية تبلغ 2780 × 1264 بكسل، مع دعم معدل التحديث التكيفي من 1 هرتز إلى 120 هرتز وما يصل إلى 4500 نتس في المتر المربع.

يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 740، إلى جانب ذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وخيارات تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهة ColorOS 14، كما انه يوفر دعمًا لبطاقتي SIM وإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يتميز OnePlus Ace 3 بمنفذ USB Type-C ومكبرات صوت استريو مع دعم Dolby Atmos، ويوفر خيارات اتصال متقدمة مثل 5G وWi-Fi 7 وBluetooth 5.3 وNFC.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن سريع SuperVOOC بقوة 100 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد وإعادة الشحن السريع.

المصدر

اعلان





