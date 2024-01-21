تكنولوجيا: جوجل تعمل على حجمين من ساعة Pixel Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، تخطط جوجل لإطلاق حجمين من ساعة Pixel Watch 3 لهذا العام. وفي حين أن ساعة Pixel Watch 2 تحتوي على تحديثات في المواصفات الرئيسية مقارنة بالنسخة الأصلية، فقد احتفظت جوجل بنفس التصميم إلى حد كبير، بما في ذلك حجم 41 ملم وسمك 12.3 ملم.

يعتبر التاج هو الفرق البصري الرئيسي، ولكن عليك أن تنظر إلى مجموعة المستشعرات السفلية للتمييز بين الاثنين.

وفي حين أن حجم Pixel Watch يبدو جيد بالنسبة للبعض، إلا أن البعض الآخر يجدها صغيرة جدًا. في حالة الأجهزة القابلة للارتداء، غالبًا ما تسمح الساعة الأكبر حجمًا بمواصفات أفضل، بما في ذلك بطارية أكبر ومساحة أكبر لأجهزة الاستشعار.

وفي الساعات الذكية، يمكن أن توفر الشاشات الأكبر حجمًا ترقية ذات معنى فيما يتعلق بما يمكنك رؤيته والقيام به والتفاعل معه.

في هذه المرحلة، لسنا على دراية بأي خطط من جانب جوجل للتمييز بين الوظائف بين الحجمين خارج الشاشة وربما بطارية أكبر قليلاً. لا ينبغي أن تؤثر عملية إعادة التنظيم الأخيرة لأجهزة Fitbit وجوجل على تطوير المنتج على المدى القصير، على الرغم من أنه من الواضح أن الخطط يمكن أن تتغير قبل الإطلاق.

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