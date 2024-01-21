تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق WhatsApp يجلب إصلاحات في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق إصدار تجريبي جديد من تحديث WhatsApp على منصة الأندوريد بعدد من الإصلاحات لأخطاء الكاميرة في التطبيق.

يأتي الإصدار التجريبي الجديد من تطبيق الواتس اب بنموذج رقم (2.24.2.20)، بإصلاح لمشكلة الكاميرة التي واجهت عدد من المستخدمين عند معاينة الإصدار التجريبي السابق من تطبيق WhatsApp على منصة الأندوريد، حيث أدت ثغرة الكاميرة إلى تعطل الكاميرة عن العمل في التطبيق.

ولقد أوضح المستخدمين أن معاينة الإصدار التجريبي أكدت على فشل تنشيط الكاميرة عند التصوير أو تسجيل مقاطع فيديو داخل التطبيق، حيث تظهر للمستخدمين رسالة إقتراح بإعادة تشغيل الجهاز لإستخدام الكاميرة.

ولقد حاول بعض المستخدمين بالفعل إعادة تشغيل الجهاز لإصلاح مشكلة الكاميرة، إلا أت هذه الخطوة لم تنجح في إصلاح المشكلة، وهي ثغرة تعيق تجربة المستخدم التي تعتمد بشكل كبير على المحتوى المرئي في التطبيق، لهذا عمل الواتس اب على إصلاح هذه المشكلة في إصدار تجريبي جديد.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الجديد لتطبيق الواتس اب للمعاينة عبر متجر جوجل بلاي، أيضاً إلى جانب إصلاح مشكلة الكاميرة يجلب التطبيق ميزة جديدة لمشاركة الملفات والتي تتيح مشاركة سريعة للملفات مع الأشخاص المحيطين.

أيضاً يقدم الإصدار التجريبي تحسينات لإستقرار التطبيق ولتجربة سلسة لا تتضمن أخطاء في مميزات التطبيق.

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