تكنولوجيا: جهاز iPad Air 12.9 المزعوم قد يأتي بحجم فائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تطور جهاز iPad Air إلى جهاز لوحي بحجم 10.9 بوصة على مدى خمس أجيال. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة أبل بإطلاق شاشة أكبر في أحدث إصدار لها.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاقه كجهاز يعمل بنظام M2، تمامًا مثل Vision Pro. ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن تقترب القائمة الناتجة من إصدار Pro الحالي.

ولكن وفقًا لـ 91Mobiles، تشير السلسلة الجديدة من الصور إلى التأكيد على أن الجيل الأول من “iPad Air 12.9” سيتضمن أيضًا USB-C، ناهيك عن جهاز لوحي مزود بمكبرات صوت رباعية مع حواف نحيفة.

علاوةً على ذلك، تتوسع وحدة iPad Air ذات الحلقة الواحدة القياسية لتشمل الفلاش، مما يؤدي إلى ظهور ميزة اللوحة الخلفية المرتفعة التي تشبه إلى حد ما مفتاح تبديل الأجهزة أو مصراع الخصوصية.

ومع ذلك، فإن المساحة الإجمالية تعطي انطباعًا بأنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب شاشة مقاس 12.9 بوصة.

لا يوجد تاريخ إطلاق لجهاز iPad Air 12.9 المزعوم في الوقت الحالي.

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