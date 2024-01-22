تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة Gigabyte FO32U2P بدقة 4K ودعم DisplayPort 2.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Gigabyte عن شاشة جديدة لها تحت طور الإعداد؛ وهي شاشة FO32U2P. وعلى ما يبدو، فإن هذه الشاشة تستهدف في المقام الأول لاعبي الفيديو الذين لا يريدون تقديم تنازلات فيما يتعلق بالدقة أو معدل التحديث.

تبلغ دقة الشاشة 3840 × 2160 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز. كما تدعم الشاشة DisplayPort 2.1 بالإضافة إلى UHBR20، وبالتالي نقل محتوى الصورة بدون ضغط.

يبلغ قياس الشاشة 31.5 بوصة قطريًا، وبالتالي توفر سطح عمل كبير ولكنها ليست منحنية. يمكن تحديد حجم الشاشة رقميًا بـ 24 بوصة باستخدام الزر المقابل.

وتعتمد اللوحة المستخدمة على تقنية QD-OLED، والتي يقال إن وقت الاستجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية فقط.

تروج Gigabyte أيضًا لمعيار VESA ClearMR 13000، ويصف هذا المعيار مدى ضبابية البكسل، لذلك يجب أن تعرض FO32U2P حوالي 130 بكسل حادًا لكل بكسل واحد غير واضح. يجب أن يكون من الممكن عرض محتوى HDR بأقصى سطوع يبلغ 1000 قرص/م2.

تم أيضًا تثبيت مفتاح KVM، والذي يمكن استخدامه للتبديل بسهولة بين مصدرين للصور، وبالتالي تبديل أجهزة الإدخال أيضًا.

المصدر

اعلان





