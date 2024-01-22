تكنولوجيا: تسريبات مصورة عالية الجودة تكشف عن هاتف Moto G24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد هاتف Moto G24 من أحد هواتف الفئة المتوسطة القادمة من موتورولا والتي سيتم إصدارها هذا العام. تم تسريب الجهاز منذ حوالي شهر إلى جانب هاتف آخر من الفئة المتوسطة وهو Moto G34.

لم يتم تقديم أي من هذه الهواتف حتى الآن، على الرغم من أن موتورولا كشفت عن هاتف جديد هذا الشهر، وهو Moto G Play 2024.

وعلى الرغم من أننا نعرف بالفعل كيف سيبدو Moto G24، فإن تقرير Appuals الأخير يكشف عن بعض الصور المسربة عالية الجودة، إلى جانب بعض المواصفات والاسعار.



وفقًا للتقرير، سيكون Moto G24 متاحًا للشراء في بعض الدول الأوروبية مقابل 169 يورو. هذا هو سعر الإصدار الأرخص الذي يأتي مزودًا بذاكرة 4/128 جيجابايت. وهذا يعني ان الإصدارات الأعلى ستكلف أكثر.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يقال إن Moto G24 يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة مع دقة HD ومعدل تحديث 90 هرتز.

من الداخل، يحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G85، مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) لا تقل عن 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يحتوي هاتف Moto G24 القادم من موتورولا على كاميرا مزدوجة (مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل)، مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

كما علمنا أن الهاتف سيعمل ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 20 واط، وسيعمل بنظام Android 14.

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