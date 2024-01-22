تكنولوجيا: سامسونج تدعم Galaxy Ring القادم بتصميم خفيف جداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق خاتم Galaxy Ring الذكي خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم خفيف جداً، وينطلق بأكثر من نموذج من مواد مختلفة.

شاركت العملاق الكوري إعلان تشويقي خلال حدث Galaxy Unpacked الأخير لخاتمها الذكي المرتقب Galaxy Ring، واليوم تقدم أحدث التقارير تفاصيل جديدة حول خاتم سامسونج الذكي المرتقب.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول الخاتم الذكي عبر المحلل “Avi Greengart”، الذي أوضح مواصفات تصميم النموذج الأولي من الخاتم.

ويؤكد المحلل “Avi Greengart” على أن الخاتم الذكي يأتي بتصميم خفيف جداً، على أن يتوفر بقياسات مختلفة تصل إلى 22.2مم.

ولقد طورت سامسونج Galaxy Ring بأكثر من نموذج مختلفة في مواد التصنيع، ومن المقرر أن ينطلق الخاتم الذكي بشكل رسمي لاحقاً هذا العام.

أيضاً تكشف الصور عن دبوس pogo في الجزء الداخلي من خاتم Galaxy Ring، مع مستشعر للقلب، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما يدعم الخاتم الذكي قياس نسبة التوتر أو مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.

يذكر أن التقرير الجديد أشار إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy Ring في الربع الثالث من عام 2024، لذا نترقب تأكيد سامسونج على موعد الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

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