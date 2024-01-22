تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاحن باور بانك بقدرة بطارية 20000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت سامسونج اليوم شاحن باور بانك بقدرة بطارية 20000 mAh بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W الذي يتوفر بسعر 60 جنيه إسترليني.

تبدأ سامسونج في إطلاق شاحن باور بانك بقدرة بطارية 20000 mAh الذي ينطلق مع سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة من العملاق الكوري.

وينضم هذا الإصدار إلى شاحن باور بانك المميز بقدرة بطارية 10000mAh والذي يدعم شحن بقدرة 25W، ويتميز باثنان من منافذ USB C.

ويتوفر شاحن 20000mAh الجديد من سامسونج باللون البيج بسعر 60 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويدعم الشحن بقدرة شحن سريع 45 W، كما يأتي بثلاثة من المنافذ لتقسيم الطاقة بين المنافذ.

ويدعم هذا الإصدار الشحن السريع بقدرة 45W، ولقد طور شاحن الباور البانك بمواد معاد تدويرها بنسبة 20%، كما يتم شحن الجهاز مع كابل USB C.

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