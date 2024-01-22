تكنولوجيا: شركة Porsche تكشف عن تصميم سيارة Macan الكهربائية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Porsche اليوم عن تصميم سيارة Macan الكهربائية الجديدة والمرتقب إطلاقها بشكل رسمي في 25 من يناير الجاري.

تستعد شركة بورش للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة بإصدار جديد من سيارات Macan التي تأتي بتصميم كهربائي بالكامل.

ولقد كشفت الشركة بالفعل عن صور تشويقية لسيارتها القادمة التي تتميز بتصميم فاخر على غرار سيارات Porsche السابقة.

وتعد سيارة Macan نقطة تحول جديدة في خط إنتاج بورش للسيارات الكهربائية، حيث ترتكز السيارة على منصة بورش المتقدمة “PPE”، ولقد أوضحت الصور التشويقية من بورش التصميم الداخلي للسيارة في قمرة القيادة بشكل خاص، إلى جانب تصميم المصابيح الأمامية المنفصلة.

وتتميز سيارة Macan بالتصميم الرياضي الأنيق الذي إشتهرت به سيارات بورش، كما تأتي الواجهة الأمامية بشكل خاص بتصميم لافت للأنظار، حيث يتضمن إضاءة “matrix LED” بتصميم مصفوفة وأنيقة.

أيضاً لا يختلف الحال في التصميم الخلفي للسيارة الذي يتميز بشكل مستدير، مع مصابيح متقاطعة، وشعار بورش الشهير.

كما تأتي سيارة Macan الجديدة بتصميم داخلي مذهل، يتضمن شاشة رقمية بحجم 12.6 إنش بتصميم منحني، والتي تأتي إلى يمين قائد السيارة، وتدعم المستخدم بالوصول السريع للمعلومات الخاصة بالسيارة وتجربة القيادة كاملة.

أيضاً يدعم نظام الشاشة تقنية الواقع المعزز، وهي واحدة من المميزات المتقدمة في السيارة، والتي تعمل على إظهار عرض لمسارات السيارة، والسرعة، على أن يتم إسقاط الصور على واجهة الزجاج الأمامي مباشرة.

وتتميز السيارة أيضاً بإضاءة تكيفية للإتصال لتعزيز تجربة القيادة والتي تدعم مهام مختلفة، وتؤكد بورش في التصميم الجديد على إلتزام الشركة بمعايير السلامة والآمان إلى جانب التصميم الأنيق للسيارة، ومن المقرر أن تدعم بطارية السيارة قدرة 450 kW، مع عزم دوران يتخطى 1000 نيوتن متر، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 25 من يناير لمزيد من التفاصيل.

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