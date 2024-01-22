تكنولوجيا: سوني تطلق المكبر الصوتي Sony SRS-XV500 بسعر 398 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سوني أحدث إصدارات الشركة من أجهزة المكبرات الصوتية Sony SRS-XV500، والذي يتميز بتصميم محمول، ويتوفر بسعر 398 دولار.

يأتي جهاز المكبر الصوتي Sony SRS-XV500 كتحديث جديد لسلسلة أجهزة X، ويتضمن الإصدار الجديد اثنان من وحدات المكبرات الصغيرة مع اثنان من وحدات توازن الصوتيات “MEGA BASS” ويتميز بأبعاد 10.59 في 22.20 في 11.57 إنش.

كما يتميز المكبر الصوتي بعناصر تحكم تدعم الضبط السريع لإعدادات SRS-XV500، وتؤكد سوني على أن المكبر الصوتي يدعم وضع “للكاريكوكي” وذلك عبر إتصال من 1-2 من الميكروفونات، ومن ثم إستخدام Echo وأزرار التحكم في الجهة الخلفية.

كما يأتي الجهاز بمنفذ USB type-A للشحن ونقل البيانات، ويدعم أيضاً البث عبر البلوتوث، ويمكن التحكم عن بعد في المكبر الصوتي SRS-XV500 عبر تطبيقات Sony Music Center أو Fiestable.

من جانب أخر لا يتضمن المكبر الصوتي منفذ USB C، إلا أن الجهاز يأتي ببطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 25 ساعة من التشغيل، كما يدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن الجهاز لفترة 10 دقائق لعمر شحن 2.5 ساعة.

ويدعم SRS-XV500 معايير IPX4، ويتميز بتصميم من البلاستيك المعاد تدويره، على أن يتوفر الآن عبر متجر أمازون بسعر 398 دولار.

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