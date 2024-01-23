شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية بمنتجات "أبل".. ويوصي بالتحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عدة تحذيرًا أمنيًا من ثغرات في منتجات "أبل"، مطالبا المستخدمين بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية.



ونبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات شركة "أبل"، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.



أخبار متعلقة الصين تهدد بالرد على القيود الأمريكية في صناعة الرقائق السعودية ومصر بمراكز متقدمة.. أكثر الشعوب تصفحًا لمنصات التواصل الاجتماعي



وأكد المركز أن مستوى التحذير من هذه الثغرة عالي جدًا.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت أبل لهذه التحديثات عبر هذا الرابط.