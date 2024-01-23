علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Tesla تستعد لبدء جولة رسمية بسيارة Cybertruck في 8 من المدن الصينية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Tesla رسمياً عن بدء جولتها بسيارة Cybertruck التي تنطلق من الصين، على أن تصل إلى 8 من المدن الصينية.

تنطلق جولة Tesla بسيارة Cybertruck من مدينة شنغهاي وبكين في الصين ومن ثم تستمر الجولة في 6 مدن أخرى في الصين.

ولقد أوضحت Tesla في إعلانها موعد بدء الجولة في نهاية شهر يناير الجاري، كما تخطط الشركة لإطلاق 8 شاحنات Cybertruck في نفس الوقت في المدن الصينية.

وتؤكد تيسلا على أن الجولة ستكون نقطة إنطلاق لتعزيز علامة Cybertruck التجارية، كما أن الشركة تسعى للحصول على جمهور أوسع للجيل الجديد من الشاحنات الكهربائية الغير تقليدية.

أيضاً من المقرر أن يتم عرض 8 شاحنات في مدن شنغهاي وبكين وشنتشن وتشنغدو ونانجينغ وهانغتشو وشيان وتشونغتشينغ.

يذكر أن الجولة ستكون الفرصة الأولى لمشاهدة سيارة Cybertruck، بعد أن إقتصرت تحديثات تيسلا للسيارة منذ 2022 على تفاصيل يتم الكشف عنها عبر موقعها الرسمي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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