تكنولوجيا: Tesla تستعد لبدء جولة رسمية بسيارة Cybertruck في 8 من المدن الصينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Tesla رسمياً عن بدء جولتها بسيارة Cybertruck التي تنطلق من الصين، على أن تصل إلى 8 من المدن الصينية.

تنطلق جولة Tesla بسيارة Cybertruck من مدينة شنغهاي وبكين في الصين ومن ثم تستمر الجولة في 6 مدن أخرى في الصين.

ولقد أوضحت Tesla في إعلانها موعد بدء الجولة في نهاية شهر يناير الجاري، كما تخطط الشركة لإطلاق 8 شاحنات Cybertruck في نفس الوقت في المدن الصينية.

وتؤكد تيسلا على أن الجولة ستكون نقطة إنطلاق لتعزيز علامة Cybertruck التجارية، كما أن الشركة تسعى للحصول على جمهور أوسع للجيل الجديد من الشاحنات الكهربائية الغير تقليدية.

أيضاً من المقرر أن يتم عرض 8 شاحنات في مدن شنغهاي وبكين وشنتشن وتشنغدو ونانجينغ وهانغتشو وشيان وتشونغتشينغ.

يذكر أن الجولة ستكون الفرصة الأولى لمشاهدة سيارة Cybertruck، بعد أن إقتصرت تحديثات تيسلا للسيارة منذ 2022 على تفاصيل يتم الكشف عنها عبر موقعها الرسمي.

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