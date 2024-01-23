ساعة ون بلس ووتش 2 علي وشك الظهور

من المتوقع أن يتم الكشف عن ساعة ون بلس ووتش 2 في المعرض العالمي للهواتف المحمولة 2024 MWC في غضون أيام قليلة فقط، على الرغم من ان شركة ون بلس ستطلق هاتف ون بلس 12 الخاص بها عالميًا، قد يكون هذا الحدث مناسبة عالمية ومناسبة لإطلاق الساعة لكن ون بلس لديها رأي آخر في هذا الموضوع، فماذا تنوي ون بلس؟

موعد اطلاق ساعة ون بلس ووتش 2

يبدو أن المُسرب Max Jambor يتوقع أن ساعة ون بلس ووتش 2 ستتخطى هذا الحدث في يناير، وبدلاً من ذلك ستظهر لأول مرة خلال المعرض العالمي للهواتف المحمولة (MWC) 2024 حيث يُعقد MWC وهو معرض تجاري سنوي للتكنولوجيا في برشلونة، وعادةً ما يُقام في الأسبوع الأخير من فبراير العام، سيبدأ المؤتمر في 26 فبراير وينتهي في 29 فبراير.

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بداية التسريبات عن ون بلس ووتش 2

في عام 2023، علمنا من خلال تسريب أن ون بلس تقوم بمحاولة ثانية في سوق الساعات الذكية، وفي وقت لاحق تم الاكتشاف من خلال تسريب آخر أن الساعة ستعمل هذه المرة على نظام تشغيل Wear OS، في المقابل كانت الساعة الذكية الأصلية تعمل على نظام تشغيل يُسمى RTOS الذي كان يُركز على عمر البطارية الطويل، ولكنه كان محدودًا للغاية مما جعل الساعة الذكية أقرب إلى جهاز تتبع اللياقة البدنية.

أشارت تسريبات أخرى إلى أنها ستحتوي على شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة والتي قد تكون بدقة 466 × 466، كما يُقترح أن تحتوي على شريحة Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 مع معالج مساعد BES 2700 للتعامل مع العمليات التي تتطلب طاقة أقل.