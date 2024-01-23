تكنولوجيا: الكشف عن القائمة الرسمية لهواتف موتورولا الذكية التي تحصل على تحديث Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتهت بعض الشركات، مثل سامسونج، تقريبًا من طرح Android 14 لعشرات الأجهزة بالفعل. والآن، نشرت شركة موتورولا معلومات حول الأجهزة التي ستقوم بتحديثها إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل عبر موقعها على الويب.
ووفقًا لبعض العاملون في YTECHB، فقد تم مراجعة جميع الأجهزة وتجميعها ضمن قائمة فعلية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا يوجد جداول زمنية مرفقة للإصدار.
إليك قائمة بهواتف موتورولا الداعمة لنظام Android 14:
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge (2023)
- Motorola Edge (2022)
- Motorola Edge+ 5G UW 2022
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 40 Neo
- Motorola Edge 40
- Motorola Edge 30 Ultra
- Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)
- Motorola Edge 30 Neo
- Motorola Edge 30 Fusion
- Motorola Edge 30
- Moto G (2023)
- Moto G Stylus 5G (2023)
- Moto G Stylus (2023)
- Moto G Power 5G
- Moto G84
- Moto G54
- Moto G73
- Moto G53
- Moto G23
- Moto G14
- Motorola ThinkPhone
- Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023
- Motorola Razr 40 / Razr 2023
- Motorola Razr 2022
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