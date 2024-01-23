تكنولوجيا: الكشف عن القائمة الرسمية لهواتف موتورولا الذكية التي تحصل على تحديث Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتهت بعض الشركات، مثل سامسونج، تقريبًا من طرح Android 14 لعشرات الأجهزة بالفعل. والآن، نشرت شركة موتورولا معلومات حول الأجهزة التي ستقوم بتحديثها إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل عبر موقعها على الويب.

ووفقًا لبعض العاملون في YTECHB، فقد تم مراجعة جميع الأجهزة وتجميعها ضمن قائمة فعلية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا يوجد جداول زمنية مرفقة للإصدار.



إليك قائمة بهواتف موتورولا الداعمة لنظام Android 14:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Motorola ThinkPhone

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

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