تكنولوجيا: الكشف عن نظام macOS Sonoma 14.3 مع ميزات مثيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة أبل على تنمية تشكيلة منتجاتها وليس فقط في مجال البرمجيات؛ بل أيضًا تحقق خطوات واسعة في مجال الأجهزة. فقد أصدرت شركة أبل مؤخرًا إصدارات جديدة من النظام الذي كانت تعمل عليه.

يتوفر الآن تحديث macOS 14.3 Sonoma مع هذه الميزات الجديدة. وعلى ما يبدو، فإن الميزة الأكثر أهمية التي تم تقديمها في تحديث iOS 17.3 هي حماية الأجهزة المسروقة. ولكن لسوء الحظ، لم يتم ذكر ميزة مماثلة في نظام macOS 14.3.

ومع ذلك، فإن نظام macOS Sonoma 14.3 يوفر تحسينات على Apple Music، إلى جانب ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز Mac الخاص بك، وفقًا لملاحظات إصدار أبل.

تشمل الميزات الجديدة، وفقًا لملاحظات تحديث أبل، هي كما يلي:

• التعاون في قوائم التشغيل في Apple Music يسمح لك بدعوة الأصدقاء للانضمام إلى قائمة التشغيل الخاصة بك ويمكن للجميع إضافة الأغاني وإعادة ترتيبها وإزالتها.

• يمكن إضافة تفاعلات الرموز التعبيرية إلى أي ملف في قائمة تشغيل تعاونية في Apple Music.

• يعرض AppleCare والضمان في الإعدادات التغطية الخاصة بك لجميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام معرف أبل الخاص بك.

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