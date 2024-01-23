تكنولوجيا: شركة Alphabet تقوم بإلغاء العشرات من الوظائف في مختبر X Moonshot الخاص بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أيام فقط من تحذير شركة Alphabet والرئيس التنفيذي لشركة جوجل للموظفين من المزيد من تقليص حجم العمل هذا العام، قامت شركة Alphabet بتسريح عشرات الموظفين، معظمهم من موظفي الدعم، في مختبرها الرائد.

تقوم Alphabet أيضًا بإعادة هيكلة X لتسهيل نشر المشاريع كشركات ناشئة مستقلة بدعم من مستثمرين خارجيين. وأكدت شركة Alphabet هذه التغييرات، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة لموقع Engadget.

وقال متحدث باسم جوجل لموقع Engadget في بيان: “كما قلنا، نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة“.

وأضاف: “من أجل وضعنا على أفضل وجه في هذه الفرص، خلال النصف الثاني من عام 2023، أجرى عدد من فرقنا تغييرات لتصبح أكثر كفاءة وتعمل بشكل أفضل، ولمواءمة مواردها مع أكبر أولويات منتجاتها. وتواصل بعض الفرق صنع هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية، والتي تتضمن إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم. ونحن مستمرون في دعم أي موظفين متأثرين أثناء بحثهم عن أدوار جديدة في جوجل وخارجها.”

وقال أسترو تيلر، رئيس قسم X، للموظفين في مذكرة: “نحن نعمل على توسيع نهجنا للتركيز على طرح المزيد من المشاريع كشركات مستقلة ممولة من خلال رأس المال القائم على السوق“.

وذكر ايضًا: “سنفعل ذلك من خلال فتح نطاقنا للتعاون مع قاعدة أوسع من الشركاء الصناعيين والماليين، ومن خلال الاستمرار في التركيز على الفرق الهزيلة وكفاءة رأس المال.”

وأضاف تيلر: “سيمنحنا هذا النهج فرصة أكبر للتركيز على أفضل ما يفعله العاملون في X: ابتكار تقنيات متقدمة للمساعدة في حل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، لأن العالم يحتاج إلى رحلات إلى القمر الآن أكثر من أي وقت مضى.”

تتمحور شركة X (وهي غير شركة X التي يملكها إيلون ماسك) حول محاولة معالجة المشكلات الرئيسية مثل هدر الطعام وتغير المناخ والاتصال من خلال الابتكار، لكنها لم تجد الكثير من النجاح من خلال أعمالها العرضية حتى الآن.

في العام الماضي، أصبحت روث بورات، المديرة المالية السابقة لشركة Alphabet، رئيسة الشركة ومديرة الاستثمار الرئيسية وتشرف الآن على X.

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