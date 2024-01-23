تكنولوجيا: هاتف Pixel يواجه مشكلة جديد في التخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد مشكلة الوصول إلى مساحة التخزين في شهر أكتوبر مع إصدار Android 14 الأولي وتعدد المستخدمين، قد تواجه أجهزة Pixel مشكلة أخرى تتعلق بتحديث نظام Google Play لشهر يناير 2024.

بعد التحديث إلى نظام Google Play لشهر يناير 2024 (والذي يختلف عن التحديث/التصحيح الأمني ​​لشهر يناير 2024)، أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على الوصول إلى البيانات المخزنة في وحدة التخزين الداخلية عبر جميع التطبيقات.

وينتج عن ذلك العديد من المشكلات المتتالية، مثل عدم القدرة على تشغيل ملفات الصوت/الفيديو التي تم تنزيلها أو التقاط صور جديدة، بينما يبدو تطبيق الملفات فارغًا. التطبيقات الأخرى ترفض العمل.

ويبدو هذا مشابهًا لمشكلة العام الماضي التي أثرت على الأجهزة التي تم تمكين العديد من المستخدمين فيها. ومع ذلك، يبدو أن السبب الآن هو تثبيت تحديث نظام Google Play.

ومع ذلك، لم يتم طرح تحديث يناير 2024 على نطاق واسع، حيث لا يزال معظم مستخدمي Pixel (وأجهزة أندرويد الأخرى) في إصدار نوفمبر 2023.

يمكنك التحقق من تطبيق الإعدادات > الأمان والخصوصية > النظام والتحديثات. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى الحد من انتشار المشكلة إلى مستخدمين جدد حيث يمكن لجوجل إيقاف عملية الطرح.

وقد أبلغ جميع مالكي سلسلة Pixel 8 و7 و6 عن هذه المشكلة. يبقى أن نرى كيف سوف تحل جوجل المشكلة لأولئك الذين قاموا بتثبيتها.

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