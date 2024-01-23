تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Realme 12 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لكشف النقاب عن هاتف Realme 12 Pro Plus في حدث يعقد في 29 من يناير، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

رصدت تسريبات مصورة لصندوق التغليف الخاص بهاتف Realme 12 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي المرتقب، حيث تؤكد التفاصيل التي تظهر على صندوق التغليف على أن الهاتف يأتي بنموذج رقم “RMX3840”.

أيضاً من المقرر أن يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية، ومعدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD+.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Realme 12 Pro Plus يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم الشركة هذا الإصدار بمستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56 إنش، الذي أستخدم في هواتف OnePlus 11 وRealme GT3.

كما أكدت التسريبات على أن إعدادات الكاميرة تتضمن مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل في كاميرة periscope portrait تدعم ميزة التثبيت البصري، والتي تدعم التكبير الرقمي حتى 120 مرة.

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