تكنولوجيا: رصد الجهاز اللوحي Huawei MatePad 13.2 مع شريحة Kirin 9000W في بعض المناطق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، طرحت هواوي الجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 في الاسواق العالمية والذي كان يتميز بشاشة OLED كبيرة بحجم 13.2 بوصة ومعالج Kirin 9000s.

ومع ذلك، فقد أشار موقع ITHome إلى أنه في بعض المناطق، يتميز الجهاز اللوحي بشريحة هواوي غير معروفة.

ووفقًا للتقرير، يتميز جهاز MatePad 13.2 في ماليزيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية بمعالج ثماني النواة يطلق عليه Kirin 9000W. وفي الوقت الحالي، من غير الواضح كيف تختلف هذه الشريحة عن شريحة Kirin 9000s.

يبدو ان الميزات الأخرى الموجودة على الجهاز اللوحي هي نفسها، مما يعني أنه سيتميز بشاشة OLED مرنة بحجم 13.2 بوصة ودقة 2880 × 1920 بكسل، ونسبة سطوع 1000 نتس في المتر المربع، ومعدل تحديث 120 هرتز.

علاوةً على ذلك، فهو متوافق أيضًا مع قلم M-pen مع 10000 مستوى من الضغط وزمن وصول منخفض يبلغ 0 مللي ثانية.

يتميز الجهاز بوحدة كاميرا دائرية من الخلف تشمل مستشعرات بدقة 13 ميجابكسل و 8 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، هناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مقترنة بوحدة زمن الرحلة (ToF).

وفيما يتعلق بقدرات الصوت، تم تجهيز الجهاز اللوحي بستة مكبرات صوت ثنائية القناة، مما يوفر الدعم للصوت المكاني. كما يعمل الجهاز اللوحي ببطارية قوية تبلغ سعتها 10100 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 88 واط.

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