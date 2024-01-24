تكنولوجيا: التحديث التالي لمتصفح Chrome يضيف ثلاث ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إصدار Chrome M121 اليوم، أعلنت جوجل أنها ستقدم ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي والتي ستجعل استخدام المتصفح أسهل.

ستتضمن الإضافات الجديدة منظم علامات التبويب ومساعد الكتابة الذي يساعد في صياغة النص وخيار تخصيص العمل الفني والموضوعات عبر المتصفح.

يجب تشغيل مفتاح التبديل “الذكاء الاصطناعي التجريبي” في صفحة الإعدادات، الموجودة في القائمة المنسدلة المكونة من ثلاث نقاط، لتمكين هذه الميزات الجديدة.

سيفعل منظم علامات التبويب ما يقوله إلى حد كبير: سيقترح الذكاء الاصطناعي المدمج تلقائيًا طرقًا لتصنيف أي علامات تبويب مفتوحة في نوافذ Chrome ويقترح خيار إنشاء مجموعات.

قد يكون هذا مفيدًا إذا كان لديك الكثير من علامات التبويب المتكررة المفتوحة. وعند النقر فوق “تنظيم علامات تبويب مماثلة“، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتجميع الصفحات المفتوحة معًا بناءً على المواضيع.

على سبيل المثال، قد تتجمع علامات التبويب المتعلقة بالتسوق معًا ويمكن أن يقترح الذكاء الاصطناعي اسمًا مثل “معدات التسوق لرحلات التزلج“.

وقد تحتوي المساعدة النصية الجديدة في Chrome أيضًا على بعض التطبيقات العملية. سيتم إطلاقه كأداة تجريبية ستساعد المستخدمين على صياغة النص، بما في ذلك مراجعات جوجل أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

لتمكين هذا عند تشغيله، تحتاج إلى تحديد “ساعدني في الكتابة” للسماح للأداة بإنهاء جملك أو اقتراح خيارات لمواصلة النص.

كما ان التخصيص ليس جديدًا على معظم أدوات جوجل مثل Mail أو Docs، والآن على متصفحات الويب Chrome، يمكنك تخصيص العناصر المرئية للمتصفح، وهو أمر تعتبره الشركة امتدادًا لخلفيات الذكاء الاصطناعي التي صممتها لهواتف Pixel مؤخرًا.

للقيام بذلك، تحتاج إلى تحديد الزر “تخصيص Chrome” الموجود على اللوحة الجانبية وتوجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء سمة لك.

إن تقديم هذه الأدوات الجديدة سوف ينافس بشكل طبيعي محرك Bing المدعم بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، والذي قدم تجميع علامات التبويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومساعد تكوين النص في سبتمبر.

ومع ذلك، لا يزال متصفح Chrome يهيمن على حصة سوق المتصفحات الأمريكية بفارق كبير، وعادةً ما يتم تصنيف Bing ضمن فئة “الآخرين“، وهو أقل بكثير من المنافسين مثل Firefox وOpera.

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