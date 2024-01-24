تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق إصدارات متوسطة التكلفة من Galaxy Z Fold 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت الهواتف الذكية القابلة للطي شائعة جدًا الآن، لكنها لا تزال باهظة الثمن. ومن الأمثلة على ذلك هاتف Galaxy Z Fold 5 الذي تبلغ قيمته 1800 دولار من سامسونج.

ولكن وفقًا لتقرير جديد، فإن Galaxy Z Fold 6 سيظهر لأول مرة مع جهاز متوسط التكلفة بأسعار معقولة.

فوفقًا لتقرير جديد صادر عن The Elec، ستطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 6 “للمستوى المبتدئ” في وقت لاحق من هذا العام “لزيادة معدل انتشار سوق الهواتف القابلة للطي” خاصة مع ظهور المزيد من الأجهزة القابلة للطي من الصين.

ويوضح التقرير أن سامسونج، على الرغم من كونها رائدة في مجال الأجهزة القابلة للطي، إلا أنها تحتل المركز الثالث في السوق الصينية من حيث عامل الشكل.

ونظرًا لأن شاومي وأونور وهواوي قاموا بدفع أجهزتهم القابلة للطي في الصين بأسعار معقولة جدًا مقارنة بعروض سامسونج، فقد تمكنت أيضًا من الحصول على قدر كبير من الجذب والتفوق على سامسونج في المبيعات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن قيام سامسونج بتطوير هاتف قابل للطي بسعر معقول، ولكن الجهود السابقة لم تصل أبدًا إلى المنتج النهائي.

المصدر

اعلان





