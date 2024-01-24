تكنولوجيا: شاومي تخطط لكشف النقاب عن أجهزة Xiaomi Pad 7 في شهر فبراير المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 7 اللوحية في حدث يعقد في شهر فبراير المقبل، على أن تدعم العملاق الصيني هذه الإصدارات برقاقات من الفئة المميزة.

قدمت شاومي جهاز Pad 6 Pro اللوحي في السوق الصيني خلال شهر أبريل من العام الماضي، والآن تستعد شاومي لإطلاق الجيل الجديد Pad 7.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة اليوم عبر “Digital Chat Station”، حيث أشير إلى أن أجهزة Xiaomi Pad 7 تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أشارت تفاصيل سابقة إلى أن جهاز Pad 7 يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، بينما يأتي إصدار Pro بالإصدار الجديد من رقاقات كوالكوم من الفئة المميزة، وهي ترقية كبيرة عن الإصدارات السابقة من سلسلة Pad 6، حيث جاء الإصدار الرئيسي برقاقة Snapdragon 870.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن Pad 7 يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما تدعم شاومي جهاز Pad 7 Pro اللوحي بشاشة OLED كبديل للوحات LCD المستخدمة في الإصدارات الحالية، أيضاً من المتوقع أن تقدم الشركة إصدار Pro فقط في الأسواق العالمية.

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