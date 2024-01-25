تكنولوجيا: سماعات الأذن السلكية على وشك أن تشهد انتعاشًا صغيرًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مرت أكثر من سبع سنوات منذ أن اتخذت شركة أبل خطوة إزالة مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم من جهاز آيفون، مما أدى إلى ظهور سماعات الاذن اللاسلكية في دائرة الضوء.

وحتى يومنا هذا، نادرًا ما نسمع عن هاتف ذكي مزود بمقبس مقاس 3.5 مم. ومع ذلك، فقد ظهر جيل جديد من سماعات الاذن السلكية، والتي تعد بجودة الصوت على أي هاتف دون الحاجة إلى دونجل. بالطبع هناك مصطلح تسويقي يتناسب معها: سماعات أذن True Lossless (TLE).

ربما لم تسمع عن Questyle، لكن الشركة كانت تصنع معدات HiFi للهواة لسنوات. وفي شهر نوفمبر الماضي، جربت الشركة شيئًا مختلفًا مع سماعات الرأس NHB12 Lightning.

تتضمن السماعات ذات نمط IEM محول صوت رقمي (DAC) قادر على التعامل مع ملفات Hi-Res Lossless عالية الدقة من Apple Music (192 كيلو هرتز / 24 بت).

وقبل معرض CES هذا الشهر، أصدرت الشركة إصدار USB-C – NHB15 بقيمة 350 دولارًا؛ مما جعل سماعة الرأس الرقمية عالية الدقة الكل في واحد تقريبًا تصل إلى كل هاتف أو جهاز لوحي أو حاسب شخصي آخر.

وبعد يومين من إعلان Questyle عن NHB15، ادعت شركة Hidizs المنافسة أن طراز ST2 Pro الخاص بها الذي يحتوي على DAC كان أول IEM رقمي عالي الدقة في العالم.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه مع تحول أجهزة آيفون إلى USB-C وخيارات التوصيل والتشغيل عالية الدقة على الطاولة، لذا، فإن جميع المكونات موجودة لإحياء سماعات الاذن السلكية الصغيرة.

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