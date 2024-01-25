تكنولوجيا: شركة Philips Hue تصدر أداة جديدة للأضواء الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Philips Hue الإصدار 5.9 من تطبيق Hue، والمتوفر لنظامي iOS واندرويد. وبالمقارنة مع البرنامج الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الشهر، الإصدار 5.8، فإن التحديث الجديد بسيط نسبيًا، مع ميزة إضافية لملحق إضاءة ذكي معين.

يحتوي تطبيق Hue الآن على المزيد من الخيارات لـ Tap Dial Switch و Hue Tap Dial Switch Mini، وهو جهاز مشابه بدون لوحة حائط.

تحتوي هذه الملحقات التي تعمل بالبطارية على أربعة أزرار، مما يسمح لك بالتحكم في ما يصل إلى ثلاث غرف أو مناطق بكل منها، مما يتيح التحكم في ما يصل إلى اثنتي عشرة منطقة.

تحتوي الميزات الأخرى لمفتاح Tap Dial اللاسلكي على التعتيم عبر القرص والظهر المغناطيسي، مما يسمح لك بتحريكه بين الأشياء المتوافقة في منزلك.

يتوفر كل من Switch و Hue Tap Dial Switch Mini بسعر 49.99 دولارًا. ويمكنك الآن تنزيل أحدث إصدارات iOS واندرويد من تطبيق Hue في المتاجر ذات الصلة.

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