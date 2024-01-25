تكنولوجيا: إطلاق MAINGEAR x MSI Zero كحاسب محدود الإصدار مع معالج الرسومات RTX 4070 Ti Super

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعي شركة MAINGEAR أنها تقوم بدمج معالج الرسومات RTX 4070 Ti Super لتحقيق أفضل تأثير لها في جهاز Zero PC الجديد.

فقد عقدت المجموعة شراكة مع شركة MSI لتقديم هذا الإصدار المسبق بمعالج Core i7-14700K المثبت على اللوحة الرئيسية B760M Project Zero.

وتم اختيار نفس علبة MAG Pano M1000 PZ الخاصة بشركة OEM لأنها تتوافق بشكل أفضل مع تطلعات MAINGEAR التجميلية للحاسب الشخصي باعتبارها “مذهلة بصريًا“.

يمكن أن يهدف البناء الفردي إلى نفس الشيء لأنه متوفر أيضًا على أمازون الآن. ومع ذلك، يتم الترويج لـ Zero بأنه يأتي مع نظام MAINGEAR Rear Connection (MG-RC) الجديد.

يمكن للمستخدم الاستمتاع بالمنظر الكامل لبطاقته الجديدة المتطابقة الألوان، ناهيك عن Cooler Master MasterLquid 360L Core White والذاكرة العشوائية المزدوجة T-Force Delta RGB DDR5-6000 بسعة 16 جيجابايت.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الحاسب الشخصي المثالي سيكون متاح اعتبارًا من اليوم (25 يناير 2024)، وإن كان بشكل محدود مع 50 وحدة فقط.

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