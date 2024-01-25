تكنولوجيا: ‏HMD Global تبدأ في طرح تحديث Android 14 على هواتف نوكيا الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت HMD Global في طرح نظام Android 14 لهواتف نوكيا الذكية، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان موتورولا عن خطط لمجموعة منتجاتها الأخيرة.

للسياق، لم تقم موتورولا بتحديث أجهزتها إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل حتى الآن، ولا يمكن قول الشيء نفسه عن HMD Global. ولسوء الحظ، لم تكشف HMD Global عن جدول الإصدار الكامل بعد.

وبدلاً من ذلك، بدأت الشركة في تحديث هاتف واحد فقط لنظام Android 14. وعلى وجه التحديد، تعمل HMD Global فقط على تحديث هاتف Nokia G42 5G.

ووفقًا لـ Nokiapoweruser، وصل التحديث إلى الهند أولاً كإصدار عبر الأثير (OTA) بحجم تنزيل يبلغ 2.68 جيجابايت.

وكما توضح لقطة الشاشة أدناه، تقوم HMD Global بتوزيع Android 14 على هاتف Nokia G42 5G كإصدار v2.160.

ولسبب ما، قامت الشركة بتجميع مجموعة تصحيحات الأمان لشهر ديسمبر 2023 بدلاً من الإصدارات اللاحقة لشهر يناير التي أصدرتها جوجل قبل بضعة أسابيع.

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