تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y100 5G بمعالج Snapdragon 4 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo بشكل رسمي اليوم عن هاتفها المتوسط vivo Y100 5G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

يتميز هاتف vivo Y100 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق Y100 5G برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية تقدم vivo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وينطلق الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 14 وواجهة Funtouch OS 14.

ومن المقرر أن يتوفر vivo Y100 5G بألوان الأسود والبنفسجي، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 246 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 265 دولار.

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