تكنولوجيا: تحديث iOS 17.4 يدعم تشغيل إصدارات كاملة من متصفحات Chrome وFirefox على هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت ابل في إجراء بعض التغييرات في نظام iOS، ولقد كُشِف عن دعم تحديث iOS 17.4 تشغيل إصدارات كاملة من متصفحات Chrome وFirefox على هواتف الأيفون.

دفعت اللوائح التي وضعت من الإتحاد الأوروبي شركة ابل إلى إجراء بعض التغييرات على نظام تشغيل iOS، ويعد تحديث iOS 17.4 خطوة جديدة من ابل لتطبيق هذه اللوائح.

حيث يدعم تحديث iOS 17.4 الآن تشغيل إصدارات كاملة من متصفحات Chrome وFirefox على هواتف الأيفون، إلا أن هذه الميزة ستتاح للمستخدمين في الإتحاد الأوروبي فقط.

ولقد توفرت الكثير من تطبيقات المتصفح في متجر تطبيقات ابل، إلا أن ابل أتاحت لمحرك WebKit فقط العمل على هواتف الأيفون، وهي تقنية تشغيل متصفح Safari الخاص بشركة ابل.

من جانب أخر يرتكز متصفح كروم على محرك تشغيل يعرف ب”Chromium”، وهو المحرك الأكثر إنشاراً الذي ترتكز عليه متصفحات Edge وBrave وArc وأيضاً Opera.

بينما يرتكز متصفح Firefox من Mozilla على محرك تشغيل Gecko، ولقد دفع نظام iOS الكثير من المتصفحات إلى العمل عبر محرك WebKit لذا تعطلت الكثير من مميزات المتصفحات على هواتف الأيفون.

ويأتي تحديث iOS 17.4 بالتغيير المرتقب من المستخدمين، حيث ألزمت قوانين الإتحاد الأوروبي شركة ابل لإجراء هذا التغيير في تحديث نظام التشغيل، الذي يدعم الآن تشغيل المتصفحات على محركات تشغيل أخرى لذا لن يتم إلزام المتصفحات بمحرك WebKit.

ولقد أكدت شركة ابل في إعلانها الرسمي على أن إجراء هذا التغيير سيتطلب حصول مطوري التطبيقات على تصريح في البداية لإستبدال محرك التشغيل بعد إستيفاء الضوابط المحددة من ابل لدعم معايير الخصوصية والآمان للمستخدمين.

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