تكنولوجيا: ابل تتيح لمستخدمي هواتف الأيفون في الإتحاد الأوروبي تحميل التطبيقات من متاجر أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم ابل مستخدمي هواتف الأيفون في سوق الإتحاد الأوروبي بمميزات خاصة خلال الفترة القادمة، حيث تتيح تحميل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث للمرة الأولى.

أعلنت شركة ابل اليوم عن بدء تغيير سياستها لمطوري التطبيقات على منصة iOS، على أن يتم تنفيذ التغيير نتيجة للوائح التي فرضت من الإتحاد الأوروبي والمقرر تنفيذها بدءاً من شهر مارس المقبل.

ويعد التغيير الأكبر الذي أعلن من ابل في إتاحة تحميل التطبيقات من متاجر خارجية على منصة iOS على أن يتم تنفيذ هذا التغيير مع إنطلاق تحديث iOS 17.4 في شهر مارس.

ولقد أوضحت ابل آلية عمل متاجر التطبيقات البديلة على منصة iOS، حيث سيتمكن مستخدمي هواتف الأيفون في الإتحاد الأوروبي تحميل التطبيقات عبر الموقع الرسمي للمتجر البديل على المتصفح، على أن يحصل المتجر البديل على تصريح من ابل في البداية لتحميل التطبيقات على هاتف المستخدم.

ومن المقرر أن يتيح هذا التصريح تحميل أي تطبيق على هاتف المستخدم، والذي يشمل التطبيقات التي لا تتبع إرشادات App Store، كما يمكن تعيين المتجر الجديد كمتجر إفتراضي عى هاتف الأيفون.

أيضاً سيتيح هذا الإختيار للمطوريين دمج نظام الدفع في التطبيق أو إقران عميلة الدفع بأنظمة خارجية دون أن تحصل ابل على رسوم في عمليات الدفع، كما سيتاح للمطوريين الإلتزام بنظام الدفع الحالي لشركة ابل والذي يحدد رسوم الشركة بنسبة 3%.

ومن المقرر أن تستمر ابل في مراقبة التطبيقات، كما ستكون التطبيقات موثقة من شركة ابل، أيضاً ستخضع المتاجر الأخرى لأنظمة ابل، كما سيتم فحص التطبيقات للتأكيد على عدم وجود برامج ضارة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هذا التغيير سيحقق إستفادة للمطوريين الذين انتقدوا سياسة ابل والقيود المفروضة في متجر التطبيقات من رسوم وأنظمة دفع محددة من ابل، حيث من المقرر أن تتيح هذه التغييرات للمطوريين خفض نسبة الرسوم المدفوعة لشركة ابل أو عدم دفع رسوم بشكل نهائي.

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