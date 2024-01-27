تكنولوجيا: هاتف Enjoy 70 ينطلق للأسواق العالمية بعلامة nova Y72 التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي هاتف Enjoy 70 منخفض التكلفة في شهر ديسمبر الماضي، ولقد أكدت الشركة مؤخراً على إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بعلامة nova Y72 التجارية.

رصد هاتف nova Y72 على موقع هواوي الرسمي في جنوب إفريقيا بنفس تصميم Enjoy 70، مع زر X مخصص لإطلاق سريع للتطبيقات.

ويأتي هاتف nova Y72 بقدرة بطارية 6000 mAh، كما يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710A، كما يأتي بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، ودقة 720 بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومن المقرر أن ينطلق nova Y72 للأسواق العالمية بواجهة EMUI.

ويظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بألوان الأخضر والأسود، وسعر 265 دولار تقريباً لذا نترقب إنطلاق الهاتف للأسواق العالمية بشكل رسمي.

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