تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (2a) يظهر في منصة TUV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف Nothing Phone (2a) من الفئة المتوسطة عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد رصد الهاتف مؤخراً في منصة TUV إستعداداً للإعلان المرتقب.

تستعد شركة Nothing لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2a) بشكل رسمي في فعاليات MWC التي تنطلق من برشلونة في شهر فبراير المقبل.

ولقد أعتمد الهاتف مؤخراً في منصة TUV التي كشفت عن بعض التفاصيل الجديدة حول هذا الإصدار، حيث سجل الهاتف بنموذج رقم A142.

وتؤكد التسريبات التي جاءت من منصة TUVعلى أن هاتف Nothing Phone (2a) يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وهي نفس قدرة الشحن التي انطلق بها هاتف Nothing Phone (2).

من جانب أخر أكدت التسريبات المصورة السابقة على أن هاتف Nothing Phone (2a) يأتي بتصميم يتضمن اثنان من المستشعرات في الكاميرة الخلفية على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز تصميم الهاتف بشريط إضاءة Glyph LED تحيط بإعدادات الكاميرة، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يأتي برقاقة Dimensity 7200، على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الهاتف للأسواق بسعر أقل من 400 يورو.

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