تكنولوجيا: نظام Wear OS 5 المستند إلى Android 14 قد يصل مع ساعة Galaxy Watch 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، رأينا العديد من مصنعي المعدات الأصلية الجدد يختارون نظام Wear OS لأجهزتهم الجديدة القابلة للارتداء.

فقد قدمت شركة شاومي الصينية الشهيرة لصناعة الإلكترونيات، ساعتها الذكية الأولى بنظام Wear OS، وهي ساعة Xiaomi Watch 2 Pro مع نظام Wear OS 4.

وأطلقت سامسونج ساعة Galaxy Watch 6 التي تتميز بنظام Wear OS 4، ثم أتاحتها لاحقًا لساعات Pixel الذكية.

والآن، تعمل كل من سامسونج وجوجل على التكرار التالي؛ Wear OS 5، المستند إلى Android 14.

ووفقًا لتقرير جديد، تعمل سامسونج بجدية على نظام Wear OS 5 لإطلاقه مع ساعة Galaxy Watch 7 القادمة.

وقد يتم إطلاق Wear OS 5 في الصيف مع ساعة Galaxy Watch 7 الجديدة من سامسونج. وسيتبع الإصدار الجديد من Wear OS جدولًا زمنيًا مماثلاً لطرح التحديث مثل Wear OS 4.

يكشف المصدر أن هناك إشارات متعددة إلى Wear OS 5 في إصدار Android 14 الذي لم يتم إصداره. إذ تعمل سامسونج على التصميم الجديد لضمان عمل Exynos 5535 بكامل إمكاناته أثناء تشغيل Wear OS 5.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الجيل التالي من ساعة سامسونج الذكية، والمتوقع إصدارها هذا الصيف، سيظهر لأول مرة مع Wear OS 5.

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