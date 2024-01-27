تكنولوجيا: جوجل تطلق لون جديد لهاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، قامت شركة جوجل بالتلميح إلى لون جديد لهاتف Pixel 8 Pro، والذي كان من المقرر إطلاقه في 25 يناير. وفي غضون ذلك، فقد ظهرت صور صحفية مسربة للون. والآن، أصبح الإصدار رسميًا أخيرًا.

يأتي كل من Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro باللون الجديد المسمى Mint وهو لون أخضر نعناعي، حصريًا على متجر جوجل عبر الإنترنت وGoogle Fi في الولايات المتحدة.

ووفقًا لجيني ديفيس، مدير تصميم CMF في جوجل، فقد وصف هذا اللون بأنه “نفس من الهواء المنعش ونسيم الربيع البارد. لون هادئ، لكنه ليس مملًا.”.

ينضم هذا اللون إلى مجموعة ألوان Rose و Obsidian و Hazel من هاتف هاتف Pixel 8، و Porcelain وObsidian و Bay من هاتف Pixel 8 Pro.

لم تتغير المواصفات على الإطلاق، فهي هي نفس مواصفات Pixel 8 و Pixel 8 Pro التي عرفناها منذ طرح الهواتف في شهر أكتوبر الماضي.

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