تكنولوجيا: هاتف Meizu 21 Pro قادم الشهر المقبل بكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل Meizu 21 في أواخر عام 2023، لكننا لم نرى مطلقًا إصدار Pro حتى الآن. وأشارت التقارير الواردة من الصين إلى أن Meizu 21 Pro سيصل في شهر فبراير وكشفت عن بعض الميزات الرئيسية للهاتف الجديد.

ستجلب الشركة، المملوكة لشركة صناعة السيارات Geely، جهازًا مزودًا بكاميرات مُجددة وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

وادعى المصدر أن الكاميرا الرئيسية ستحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل. وسيكون هناك أيضًا كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، ومن المفترض أن تكون هناك أيضًا كاميرا مقربة مع تقريب بصري 3x وعدسة بيريسكوب.

للمقارنة، يأتي هاتف Meizu 21 العادي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل + مستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل + مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بين ضوء RGB.

تعد مجموعة الذاكرة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت أيضًا تحسينًا مقارنة بالاصدار القياسي، الذي تم إطلاقه مع ما لا يزيد عن 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

نتوقع أن نرى معالج Snapdragon 8 Gen 3 وواجهة مستخدم FlymeOS 10.5 التي تدعم FlymeAuto 4.0 (نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة الخاص والمتوافق مع سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Geely Lynk & Co 08).

من المفترض أن تبلغ تكلفة Meizu 21 Pro أكثر من 3999 يوان صيني (560 دولارًا) لأن هذا هو سعر Meizu 21 القياسي في الوقت الحالي.

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