تكنولوجيا: طرح Photomoji على Google Photos بشكل أوسع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان معظم ميزات الرسائل الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي لم يتم إطلاقها على نطاق واسع بعد، لكن جوجل تطرح الآن ميزة Photomoji التي يمكن استخدامها كردود فعل وملصقات.

تظهر Photomoji على جهازك من خلال شارة دائرية فوق زر الرموز التعبيرية في حقل الإنشاء. ويمكنك إضافة تفاعلات جديدة بالضغط لفترة طويلة على رسالة نصية قصيرة أو دردشة RCS والتمرير إلى نهاية شريط التفاعلات لـ “إنشاء“.

يتوفر هذا الزر أيضًا في منتقي الرموز التعبيرية لإنشاء رموز تعبيرية دون الحاجة إلى إرسالها أولاً. وسيؤدي هذا إلى فتح منتقي وسائط الرسائل المعتاد لتتمكن من تحديد صورة.

يوجد خيار “البحث عن أشياء لإنشاء صور تعبيرية” والذي يستغرق ثانية واحدة. ثم تسلط جوجل الضوء على ما يمكن تحويله إلىرد فعل. هذه عملية مؤتمتة بالكامل ولا يستطيع المستخدمون التحكم فيها.

كان من الممكن أن تكون التحسينات اليدوية؛ مثل القدرة على استخدام إصبعك لوضع دائرة حول الكائنات، مثل Magic Eraser، أمرًا رائعًا، ولكن آلية الكشف من جوجل تعمل بشكل جيد.

عند النقر فوق إرسال، سيتم تسليم Photomoji كرد فعل. هذه الإبداعات هي بنفس حجم جميع الرموز التعبيرية الأخرى، ولكن النقر فوقها سيؤدي إلى تمرير الجزء لأعلى مع معاينة أكبر بكثير.

وفي الوقت نفسه، ستظهر صورك الشخصية وغيرها من الصور المرسلة إليك في علامة تبويب “مخصصة” جديدة بجوار الرموز التعبيرية وملفات GIF والملصقات، بالإضافة إلى شريط التفاعلات.

يمكنك الفرز حسب “الكل” و“لك” و“الآخرين“. على هذا النحو، يمكنك أيضًا إرسال Photomoji كملصقات.

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