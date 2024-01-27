تكنولوجيا: Tecno تحصل على شهادة TUV لهاتفها المرتقب Camon 30 Premier

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Tecno لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية المتوسطة Camon 30 Premier قريباً للأسواق، ولقد أعتمد الهاتف مؤخراً في منصة TUV إستعداداً للإعلان المرتقب.

كانت Tecno قد أطلقت هاتف Camon 20 Premier للأسواق خلال الصيف الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Camon 30 Premier.

ولقد أعتمد الهاتف بالفعل في كلٍ من EEC وBluetooth SIG وGeekbench، واليوم يحصل الهاتف أيضاً على شهادة TUV، أيضاً كشفت التسريبات عن أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 4900 mAh، كما يضم منفذ USB C، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة الشحن المميزة لهذا الإصدار.

كما كشفت التسريبات السابقة على أن Camon 30 Premier يأتي برقاقة معالج Dimensity 8200، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ولقد سجل الهاتف Geekbench عدد 529 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، وعدد 1355 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً أوضحت تسريبات Geekbench أن الهاتف يظهر في الإختبارات بنظام تشغيل Android 13، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 14.

المصدر

اعلان





